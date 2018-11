Spurs agravan la crisis de los Warriors; LeBron anota 51 puntos en triunfo de Lakers

Los Spurs infligieron este domingo a los Warriors, su quinta derrota en sus últimos siete partidos, LeBron James anotó 51 puntos en la victoria de los Lakers ante los Heat y el pívot español Marc Gasol se lució para que los Memphis Grizzlies ganaran a los Timberwolves y se afianzaran en los puestos de arriba del Oeste.

Los Golden State Warriors aterrizaron en San Antonio tras perder en la víspera ante los Dallas Mavericks y, de nuevo, no pudieron contar con Stephen Curry ni Draymond Green por lesión. Y los echaron de menos hasta ceder su cuarto juego de los últimos cinco y el quinto en los últimos siete, dejando a los Portland Trail Blazers como líderes del Oeste.

Los Spurs se aprovecharon de las bajas de los visitantes, así como de sus problemas de química, luego de la discusión entre Kevin Durant y Green de principios de semana que acabó con el segundo suspendido, y se llevaron un triunfo balsámico 104-92.

Los texanos llegaban en una racha negativa y, en un esfuerzo grupal, lograron la victoria. LaMarcus Aldridge fue el máximo anotador de los suyos con 24 tantos, unidos a 17 rebotes, y estuvo acompañado por los 20 del escolta DeMar DeRozan y los 19 del alero Rudy Gay.

Mientras, en los vigentes campeones, Klay Thompson firmó 25 y Durant 26 en una errática noche con un 8/25 en el tiro.

Green podría volver para el próximo partido, ante Oklahoma, pero Curry aún estará al menos una semana más de baja.

IMPARABLE

En Miami, LeBron James regresó a la que fue su casa durante cuatro temporadas (2010-2014) por primera vez con la casaca púrpura y dorada de los californianos y dejó una jornada más su impronta con la duodécima velada de su carrera por encima de los 50 tantos, que acompañó además con ocho rebotes, tres asistencias y dos robos en el triunfo 113-97 ante los Heat.

🎥 LeBron dropped 51 points tonight in Miami to go along with his 8 boards and 3 helpers #LakersWinpic.twitter.com/cSlaHlBICc