Spurs doblegan a Nuggets por paliza

Con excelentes actuaciones de Kawhi Leonard y Devis Bertans, los San Antonio Spurs vencieron este sábado con paliza de 112-80 a los Denver Nuggets en la NBA.

Leonard anotó 19 puntos en su regreso de una ausencia de tres juegos, y Bertans terminó con 18 tantos, para ayudar a los Spurs en su victoria 14 consecutiva como local en el AT&T Center, para el mejor registro en casa de la Liga con balance de 19-2.

El estelar LaMarcus Aldridge agregó 15 puntos por los Spurs, el español Pau Gasol 9 con 5 rebotes, Tony Parker 5 con 5 asistencias y el argentino Manu Ginóbili terminó con 8 tantos saliendo de la banca.

