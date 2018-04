Los Spurs dicen adiós a los 'playoffs' en posible despedida de Ginóbili

Los San Antonio Spurs dijeron este martes adiós a los playoffs, en lo que posiblemente fue la despedida del argentino Manu Ginóbili, luego de quedar eliminados por los campeones Golden State Warriors por 99-91 en la primera ronda de la Conferencia Oeste de la NBA.

Con una excelente ofensiva del astro Kevin Durant de 25 puntos, los Warriors se llevaron la serie al mejor de siete partidos por 4-1, y van ahora contra los New Orleans Pelicans en una de las semifinales de la Conferencia Oeste.

Catch all the best moments from last night’s win! 🔊 #JBLxNBApic.twitter.com/Y45YlXFckV