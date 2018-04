Stanton dispara su primer jonrón en el Yankee Stadium

Giancarlo Stanton convirtió los abucheos del día anterior en una ovación al disparar su primer cuadrangular en Yankee Stadium, un batazo para tomar la ventaja en la primera entrada, y guiar a los Yankees de Nueva York a un triunfo este miércoles 7-2 sobre los Rays de Tampa Bay para completar la barrida en la serie de dos partidos.

Stanton enredó en la madera un slider que se quedó alto de Blake Snell (0-1) y depositó la pelota a 458 pies del plato por el jardín izquierdo a 117.9 millas por hora.

Un cuadrangular de dos carreras que ha sido el más veloz en Grandes Ligas en la joven temporada.

Adquirido en un canje con Miami en diciembre pasado, el líder jonronero en las mayores fue abucheado el día previo al poncharse cinco veces, la cifra más alta en su carrera, en el primer juego de la campaña en Yankee Stadium.

