Gary Stempel afirma que hubo cosas positivas que se sacan de la derrota ante Venezuela

Pese a su debut con derrota, el técnico Gary Stempel consideró que hubo cosas positivas para rescatar luego que Panamá perdiera con Venezuela (0-2) la noche del martes en el estadio Rommel Fernández.

"Los primeros minutos nos costó un poquito de proponer el estilo de juego que nosotros pusimos, un estilo diferente. Yo sabía que con el poco tiempo que tuvimos para practicar, tal vez era un riesgo. En el primer tiempo estuvimos bien con el 0-0", explicó el técnico.

Sin embargo, en el segundo tiempo, el técnico comparó que los cambios de los dos seleccionados marcaron una diferencia.

"Mientras Venezuela tiene el lujo de hacer cambios con jugadores que juegan en la liga Premier (Inglaterra), nosotros (sonríe) no tenemos tanto ese lujo. Le dimos la oportunidad a jugadores de 18 y 19 años, que cuando entraron para mi lo hicieron bien. Esa es la idea".

Stempel apuntó que tal vez para muchas personas el resultado cuenta, pero para el técnico no."Estábamos esperando el 1-1 pero luego vino el 2-0. Fue un juego duro, pero quedo satisfecho".

El técnico panameño señaló que "era difícil lo que se quería trabajar en tan corto plazo, la idea era tener más posesión del balón. Si hubo imprecisiones, pero se mejoró un poquito. Tuvimos llegadas peligrosas. Se trató de rotar el balón por el centro de la cancha y creo que Cristian Martínez se adaptó bien a ese sistema de juego. Esto es solo una idea de la filosofía de juego que se necesita practicar, creo que tenemos jugadores y otros que habrá que probar".

Stempel precisó que el resultado es consecuencia de un proceso. "Se pierde, se aprende."

El técnico explicó sobre el sistema 4-3-3, que "en el segundo tiempo los cambios fueron la diferencia. A mi me gustaría tener al primer equipo más tiempo entrenando, pero necesitaba darle minutos a estos jugadores. Pero no es casualidad que al momento que hicimos el primer cambio, vino el primer gol. Que se necesita trabajar ese sistema, es obvio que se necesita. Yo todavía creo en que nosotros lo podemos hacer por la calidad de los jugadores. Por ejemplo Pepe Ávila con Cristian Martínez pueden ser muy interesantes, y hay otros jugadores que pueden aportar. Pero cambiando un estilo y un sistema de jugar, eso no viene de día a la noche, por eso son estos tipos de partidos".

Stempel precisó que tal vez la ansiedad pudo haber afectado a los jugadores más jóvenes. "Durante toda la semana dije que era un riesgo que asumí cuando propuse el sistema de jugar. No era tanto los jugadores jóvenes, sino también los experimentados que tenían que adaptarse. Decidí un sistema donde se podía proponer, no salió todo lo que nos propusimos, pero dejó enseñanzas".

Stempel reveló que al final del partido les dijo a sus jugadores que estaba orgulloso de ellos, en un momento muy especial en sus carreras.

"Se tiene que asegurar que estos jugadores se sientan cómodos con el sistema y más en un ambiente como el de hoy, pero vi cosas muy positivas. En el inicio de un proceso hay muchas otras alternativas que tenemos que mirar y evaluar. Esta fue la primera prueba".

"El objetivo para nosotros era mirar a jugadores, no ganar el partido, eso es difícil para las personas entender, porque lo he vivido en Panamá, en donde he pasado por muchos procesos. Para mí el primer paso para el éxito es el fracaso, por eso esto no me preocupa ni me siento incómodo, creo en mi experiencia, en mi habilidad. Entiendo que esto es parte de la vida de un jugador. Tengo autocrítica de cosas que pude haber hecho mejor. Y lo analizo, porque la utocrítica después de perder es más fácil de hacerlo, porque si nosotros hubiéramos ganado, todos hubieran dicho que este equipo es fantástico. Pero hay que cambiar cosas, si tuviera que armar un equipo para la otra semana, es obvio que haría cambios respecto a lo que vi hoy (el martes)".

Stempel apuntó que en el fútbol moderno el jugador se tiene que adaptar a diferentes sistemas.

"Son pocos los técnicos que utilizan un sistema. Cuando uno analiza a diferentes rivales uno tiene que saber jugar con diferentes sistemas. Contra Japón puede ser que cambie de sistema".

Para el próximo partido en Japón, en octubre, el técnico expresó que "estoy obligado a escoger a 15 jugadores que estuvieron en el Mundial de Rusia, que es parte de un contrato que se estableció. Voy a llevar 15 más, 3 jugadores de aquí no era lo ideal, porque la idea era seguir probando jugadores".