Stempel se siente feliz con nuevo reto que le da el fútbol

El técnico Gary Stempel confirmó que su nuevo vínculo con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), como seleccionador de la Sub 17, se concretó desde la semana pasada en conversaciones con el federado Mateo Fábrega y que se sentía contento de regresar junto a su asistente Pascual Chato Ramírez, en su nuevo reto de buscar llegar a un mundial.

"Es motivante volver a llegar a dirigir en Panamá donde comencé hace muchos años en las categorías menores y tener esa oportunidad para poder tener la posibilidad de formar y desarrollar a nuevos talentos para el futuro", señaló este jueves el nuevo seleccionador de la Sub-17.

Stempel, de 61 años, hijo de madre inglesa y padre panameño (jugó béisbol profesional), emigró temprano a Inglaterra a la edad de cinco años.

En ese país se hizo entrenador de fútbol, regresó a Panamá en 1996 y comenzó a escribir su historia: Medalla de plata en los Juegos Centroamericanos de 1997, un Mundial Sub-20 en Emiratos Árabes Unidos en 2003, la primera clasificación del país a un Mundial, un título en la Copa Centroamericana en 2009, el único alcanzado regionalmente con selecciones mayores, cinco títulos con el San Francisco, uno con el Panamá Viejo, son algunas de las distinciones del Sir panameño.

Stempel recalcó que se sentía tranquilo, honrado de volver a dirigir a una selección de nuevo, con ese reto de ir a un Mundial.

"Un poco más seguro por la experiencia que he tenido en todos estos años; en la mente uno tiene ya claro el camino que se tiene que tomar. Estoy a una edad buena para desarrollar las diferentes ideas que he agarrado por muchos años, conozco el ambiente muy bien aquí, conozco al jugador panameño muy bien, me siento con mucha confianza en este nuevo reto", explicó el Stempel quien además es uno de los monitores de la FIFA.

Comentó que el lunes había tenido una reunión con todo el departamento técnico de la Fepafut; también con Víctor Suárez.

"Fue importante habernos podido reunir con la parte administrativa, para que haya una buena comunicación. Ya Jorge Dely (técnico de la Sub-20) ha hecho un seguimiento con este grupo y él me ha ayudado mucho. En esta época ya hay muchos recursos para trabajar.

"Veo que estamos obligados a hacer un mejor trabajo, porque ya no existe la excusa de no tener un cooler, por ejemplo (entre risas), o no tenemos balones, o petos, esa excusa ya no está. Con los recursos que tenemos en importante que nos comuniquemos, trabajemos juntos en la misma dirección, para asegurarnos de que Panamá no vaya solo a un Mundial sino a varios", recalcó el entrenador.

Stempel señaló que partirá este viernes a Coclé en el desarrollo de una gira que organizó al FIFA con Jorge Dely hasta este sábado.

Comenzará a trabajar de lleno con la selección Sub-17 el próximo lunes a las 2:00 p.m. en la cancha del Luis Ernesto Cascarita Tapia, con los jugadores que ya se ha seleccionado de un grupo que trabajó con Dely Valdés en noviembre, con miras a la preparación para la eliminatoria regional que tendrá lugar en marzo del año 2019.

Más adelante se irán viendo a más jugadores en todo el país.