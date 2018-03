Stephens y Azarenka avanzan en Miami

Sloane Stephens avanzó a los cuartos de final del Abierto de Miami al derrotar eate lunes 6-3, 6-4 a la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, tercera mejor del mundo, en un partido entre campeonas de un torneo Grand Slam en 2017.

Stephens, oriunda del sur de Florida y preclasificada 22, se apuntó la quinta victoria de su carrera sobre una rival dentro de las mejores cinco raquetas del mundo.

Stephens ganó su primer título importante al coronarse en el U.S. Open en septiembre, pero llegó a Key Biscayne con un récord de apenas 3-4 este año.

Muguruza, que el verano pasado triunfó en Wimbledon, también ha batallado en 2018 y ahora registra una marca de 8-6.

GANA VERDASCO

Thanasi Kokkinakis, el australiano de 21 años que dio la sorpresa al eliminar a Roger Federer en la segunda ronda, no pudo darle continuidad a la mayor victoria de su carrera.

Fernando Verdasco remontó de dos mini rompimientos de servicio en el tiebreaker decisivo para vencer 3-6, 6-4, 7-6 (4) a Kokkinakis.

AZARENKA DOMINA

La bielorrusa Victoria Azarenka venció a la polaca Agnieszka Radwanska y se fue a cuartos de final del torneo.

Azarenka, que guarda tres trofeos en el evento de la Capital del Sol (2009, 2011 y 2016) superó a la polaca con fáciles marcadores de 6-2, 6-2.

La bielorrusa, que entró al certamen por invitación, se medirá en cuartos a la checa Karolina Pliskova, quinta favorita y que previamente había eliminado a la kazaja Zarina Diyas por 6-2, 2-1 y abandono (lesión).

Radwanska (N.30) había eliminado el sábado a la rumana Simona Halep, número uno del escalafón mundial y primera favorita.

VENUS LOGRA SU PASE

La estadounidense Venus Williams, octava favorita, destronó a la campeona defensora del torneo de Miami, la británica Johanna Konta, y sacó boleto para los cuartos de final del evento que se realiza en el Crandon Park de Key Biscayne.

La mayor de las Williams superó a la inglesa con parciales de 5-7, 6-1, 6-2 y en la siguiente manga se medirá a la ganadora del partido de octavos entre la estadounidense Danielle Collins y la boricua Mónica Puig, campeona olímpica de Río-2016.

She does it again!⁰@VenusesWilliams comes back and advances to @MiamiOpen quarterfinals!