Sueño cumplido para la niña con la mano robótica

Hailey Dawson nació con una enfermedad congénita que le afectó la parte derecha de su cuerpo, y en especial su mano. Su pasión por el béisbol la llevó a cumplir su sueño de realizar el lanzamiento de honor en los 30 estadios de las Grandes Ligas con su mano robótica.

Este domingo 16 de septiembre, Hailey hizo realidad esa meta en el Angel Stadium, cuando los Angelinos enfrentaron a los Marineros de Seattle, le tomó 12 meses hacer el recorrido, reportó Yahoo Sports y MLB.

8 year old Hailey Dawson has now thrown a first pitch in all 30 Major League Stadiums after throwing the first pitch at Angels Stadium to Mike Trout ⚾️❤️pic.twitter.com/afQNDTRLhK