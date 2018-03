El Tauro FC avanza en la Concachampions al eliminar al FC Dallas

Con goles de Edwin Aguilar y Jesús Chuito González, los taurinos lograron avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf pese a perder esta noche por 3-2 en su visita al FC Dallas.

Al final los goles de visitante fueron la diferencia para los Toros en una serie que terminó igualada 3-3 luego que el equipo panameño pegará primero la semana pasada al llevarse la victoria por 1-0 en el partido de ida en el estadio Rommel Fernández.

Ahora el Tauro FC se prepara para medirse seguramente al América de México que no tuvo problemas para despachar al Saprissa de Costa Rica en el partido de ida por 5-1 como visitante.

Aguilar anotó al minuto 15 y Chuito González marcó el otro al minuto 44 en un encuentro disputado bajo una fuerte lluvia en el Toyota stadium.

El FC Dallas permitió dos goles en el primer tiempo que pusieron la serie cuesta arriba para los estadounidenses pese a que al final se llevaron la victoria con un tanto en el último minuto de Cristian Colman que los puso a soñar con la remontada, pero ya era muy tarde.

.@RocketLeague Goal of the Game: Edwin Aguilar finds Jesus Gonzalez in space who dribbles @fcdallas' Jesse Gonzalez to net the goal that gave @TauroFC the ticket to the next round! #SCCL2018pic.twitter.com/W3pRQa1d5V