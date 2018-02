Tauro va por golpe final ante Dallas

Después de conseguir una victoria de 1-0 en el partido de ida, el Tauro FC se enfrenta este miércoles ante al FC Dallas en busca de un resultado que le permita avanzar a la siguiente de fase de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El duelo está programado para empezar a las 8:00 p.m. en el Toyota Stadium, casa del equipo estadounidense (Major League Soccer) y los Toros de Pedregal requieren como mínimo salir con un empate para cumplir con el objetivo.

“No podemos menospreciar al rival. Nosotros tenemos un paso adelante; tenemos que hacer las cosas bien”, comentó el jugador del Tauro Julio Sánchez, en un video publicado por el equipo en redes sociales.

Tauro, dirigido por Rolando Palma, cerró este martes su preparación para el duelo y está listo para intentar cumplir con el objetivo trazado.

En el partido de ida, en el Rommel Fernández, el Tauro hizo valer su condición de local y se llevó la victoria con un tanto de Edwin Aguilar al minuto 59.

Preview: @TauroFC looks to defend their narrow lead against @FCDallas to advance to the next round of #SCCL2018

Previa: Tauro FC busca defender su ventaja ante FC Dallas para avanzar a los Cuartos de Final de #SCCL2018pic.twitter.com/gA9SskwBQ2