Texans es el sexto equipo que llega a 'playoffs' tras arrancar 0-3

Los Texans de Houston son el sexto equipo desde 1980, y el primero en 20 años, en alcanzar la postemporada después de iniciar la campaña con marca de 0-3.

“Cuando inicias una temporada 0-3 y te encuentras actualmente 10-5 con la posibilidad de ganar la división este domingo, es porque hiciste muchas cosas buenas en el transcurso de esos juegos desde que estabas 0-3”, afirmó el defensive end J.J. Watt. “Pero debemos asegurarnos de hacer lo necesario para que todo eso no se desperdicie”.

Han perdido dos de sus últimos tres duelos, incluyendo la derrota de 32-30 ante Filadelfia, pero hilvanaron nueve victorias después de su pobre inicio para darle vuelta a su campaña y alcanzar la postemporada por quinta ocasión en la historia de la franquicia y primera desde 2016.

.@deshaunwatson to @vyncintsmith for the lead!