Tiger Woods regresa tras larga ausencia por lesión

Tiger Woods planea jugar en el Hero World Challenge esta semana, el que sería su 10mo regreso tras una ausencia de al menos 10 semanas.

Su más reciente ausencia se debió a una fusión lumbar, su cuarta cirugía espinal desde marzo de 2014. Woods sólo empezó a realizar tiros hace un par de meses, si bien ha reportado que no siente dolor en la espalda.

El Hero World Challenge es un torneo de 18 competidores sin cortes. Hace un año, Woods regresó luego de perderse 15 meses por dos cirugías de espalda. Registró 24 birdies pero aun así terminó en 15to lugar.

Un vistazo a sus regresos:

BUICK INVITATIONAL 2003 Periodo de ausencia: Diez semanas. Causa: Artroscopia de rodilla al final de la temporada 2002. Actuación previa: Subcampeón en el Target World Challenge. Ranking mundial al abandonar: 1. Ranking mundial al regresar: 1. Resultado: Ganó por cuatro golpes, el primero de sus cinco triunfos en la Gira PGA. Duración de su regreso: Jugó un calendario completo por los siguientes cinco años.

Welcome to the 2017 #heroworldchallenge | @TigerWoodspic.twitter.com/p4MfWOyz32