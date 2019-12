Toluca gana en su visita al Alajuelense

SAN JOSÉ, Costa Rica (AP) —El Toluca de México sacó ventaja en la serie de semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, al imponerse el martes de visitante por 1-0 sobre Alajuelense de Costa Rica, en el cotejo de ida.Luego de que los locales fallaron un penal, el paraguayo Paulo da Silva anotó a los 70 minutos para dar la victoria al conjunto mexicano, que será anfitrión del partido de vuelta el 8 de abril, cuando se definirá a uno de los finalistas de este certamen, el cual premia a su campeón con un boleto para el Mundial de Clubes."Faltan 90 minutos, hay que jugara allá, todavía no se resuelve nada", consideró el técnico paraguayo del Toluca, José Saturnino Cardozo.Desde el primer tiempo, Toluca tuvo mayor posesión de balón, pero no mucha claridad en el ataque. Su opción más clara fue una llegada del también paraguayo Edgar Benítez por el sector izquierdo, para rematar de frente al portero Alfonso Quesada, pero su tiro fue rechazado por el costarricense.Alajuelense intentó en contraataque, y Jonathan McDonald tuvo la oportunidad más clara del primer tiempo, con un remate cruzado desde fuera del área que se estrelló en el poste defendido por César Lozano.A los 64 minutos, una incursión del alajuelense Johan Venegas en el área de Toluca resultó en una falta de Da Silva, que el árbitro estadounidense Mark Geiger pitó como penal. El tiro fue otorgado a Jonathan McDonald, cuyo remate salió por encima de la portería de Lozano, perdiendo la ocasión más clara de su equipo para irse arriba en el marcador.Toluca reaccionó casi de inmediato y a los 70 encontró el gol en un cobro de tiro de esquina desde la derecha, que encontró la cabeza de Da Silva, libre de marca en el centro del área costarricense.El gol hizo que Toluca se replegara, mientras Alajuelense se fue con todo al ataque generando un par de ocasiones claras de gol que no fueron aprovechadas, en el partido disputado en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad de Alajuela (20 kilómetros al noroeste de San José).