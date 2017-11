El Toronto FC, del panameño Armando Cooper, se clasifica a la final de la MLS

El club Toronto FC, donde milita el panameño Armando Cooper, se clasificó por segundo año consecutivo a la final del campeonato de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos al vencer 1-0 este miércoles a Columbus Crew en la vuelta por el título de la Conferencia Este.

La franquicia canadiense ganó el partido con un oportuno gol del internacional estadounidense Jozy Altidore al minuto 60. En la ida habían empatado 0-0.

Altidore fue el héroe para el equipo local al anotar el gol del partido pese a sufrir una lesión en el tobillo, que le mantuvo entrando y saliendo del campo para recibir atención médica, antes de definir el cotejo.

Ocho minutos después de anotar, Altidore dejó el terreno y se fue a la enfermería.

En la final, Toronto se medirá al ganador de la Conferencia Oeste, que disputan el campeón defensor Seattle Sounders y el Houston Dynamo.

Sounders y Dynamo jugarán este jueves el partido de vuelta, luego de que los monarcas ganaran el primer enfrentamiento por 2-0.

Toronto, derrotado en los penales por Seattle (0-0 en el tiempo regular/5-4 en penales) en la final de 2016, es el gran favorito para el título de 2017 después de completar la temporada con un récord de puntos (69) y victorias (20).

