Toronto da un golpe sobre la mesa con aplastante triunfo sobre Golden State

Los Toronto Raptors, sin su estrella Kawhi Leonard, dieron este miércoles un golpe sobre la mesa al aplastar 113-93 a los Golden State Warriors en un encuentro entre los dos máximos favoritos a verse las caras en las Finales de la NBA.

Además, antes, l os Brooklyn Nets dieron la sorpresa al vencer a los Sixers en Filadelfia y los Indiana Pacers, en la vuelta de Víctor Oladipo, derrotaron en casa a los Milwaukee Bucks.

En Oakland, los vigentes campeones se vieron lastrados por la nefasta velada del armador Stephen Curry, quien finalizó con 10 puntos, 4 pérdidas y 1 paupérrima serie en el lanzamiento (3/12).

Sin su director de orquesta, y con un errático Draymond Green (2 tantos y 1/5 en el tiro), los Warriors continuaron un día más con su irregular campaña, marcada por las lesiones, los problemas en el vestuario y la falta de profundidad en el banco.

Ni siquiera la estelar actuación de Kevin Durant, con 30 puntos (13/22) logró en esta ocasión salvar a los suyos.

Así, este miércoles, los Raptors lo aprovecharon a pesar de no contar con Kawhi por molestias en la cadera y, con el juego coral y la defensa asfixiante que llevan mostrando todo el año, ahogaron a los locales.

El pívot hispano-congoleño Serge Ibaka volvió a brillar otro día más con 20 tantos y 12 rebotes y Kyle Lowry dirigió a la perfección las operaciones de su equipo, 23 tantos y 12 asistencias, y los de Toronto volvieron a demostrar que son el rival a batir en la Conferencia Este y el favorito a poner en apuros a Golden State en una hipotética final.

KLow was in his bag last night. #WeTheNorth