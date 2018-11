Toronto frena a Gasol en triunfo sobre los Grizzlies

Los Toronto Raptors continuaron este martes con su arrollador paso en la NBA y con apoyo de Kyle Lowry frenaron al español Marc Gasol para vencer a los Memphis Grizzlies con pizarra de 122-114.

Lowry se lució con 24 puntos y seis asistencias, seguido de Kawhi Leonard, con 17 tantos y 10 rebotes, y el español Serge Ibaka, quien haciendo de pívot aportó 16 cartones.

Fred VanVleet se lució saliendo de la banca por el quinteto canadiense y agregó 18 unidades.

Toronto lleva cuatro triunfos seguidos en la carretera y balance general en esas condiciones de 9-2.

El conjunto de los Grizzlies, a pesar de tener a siete hombres con marcadores de doble figura, encajó la derrota. Su mejor hombre fue una vez más el ibérico Gasol con 27 puntos, seguido de Mike Conley con 20 tantos, cinco rebotes y seis asistencias.

Varios triples de Toronto en las etapas intermedias del cuarto parcial eliminaron una ventaja de Memphis, tras un ataque de 17-2 en ese tramo.

Los Raptors serán anfitriones el jueves de los campeones Golden State Warriors y los Grizzlies viajan a Brooklyn para medirse el viernes con los Nets.

PISTONS VENCEN A KNICKS

En Detroit, el canastero Blake Griffin anotó 30 puntos y Stanley Johnson agregó 21 tantos para guiar a los locales Pistons en una victoria de 115-108 sobre los Knicks de Nueva York.

