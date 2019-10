Torres dice sentirse recompensado con el gol que convirtió el domingo

El capitán de la selección nacional de Panamá, Román Torres, dijo sentirse contento de haber marcado con su equipo Seattle Sounders el domingo ante el Minnesota United, sobre todo por haber salido como titular.

En una entrevista con el canal del Seattle Sounders después del compromiso, Torres reconoció que fue difícil los 10 partidos que estuvo sancionado por dar positivo en una prueba de dopaje, que se dio entre principio de agosto y finales de septiembre.

"Cuando uno trabaja y se sacrifica las cosas salen bien. Hoy es una demostración de eso. De que cuando estaba suspendido los 10 partidos trabajé muy bien, me preparé y gracias a Dios pude marcar un bonito gol", señaló Torres.

Durante la entrevista el jugador sonreía junto a sus entrevistadores en una muestra de satisfacción por el deber cumplido, pues fue la figura del partido con ese gol de cabeza al minuto 29 que le dio la victoria a su club en la última jornada de la ronda regular de la MLS.

En algunas de las interrogantes le preguntaban qué se sentía ser clave con sus goles tanto en el club como en la selección. Torres respondió que "Dios es el que hace eso, yo solo trabajo, oro bien, él es el que ve el esfuerzo mío y por eso me da esa recompensa".

Dijo que contra el Minnesota United era uno partido más, pero la importancia del juego era para ver cómo estaba el equipo de cara a su compromiso de Playoffs del 19 de octubre contra FC Dallas.

