Tristes pero orgullosos; hinchas ingleses aplauden a su selección

Una ola de euforia inicial se transformó en desilusión cuando 30 mil hinchas llenos de cerveza en el Hyde Park de Londres vieron este miércoles la derrota de Inglaterra frente a Croacia en semifinales del Mundial de Rusia-2018 y se quedó corta una vez más.

"Estoy realmente triste", dijo llorosa Laura Russon, de 31 años, con una botella de sidra vacía. "Pero sigo estoy 100% orgulloso de ellos".

Miles de fanáticos apesadumbrados salieron rápidamente del lugar, mientras algunos se quedaban para aplaudir el sorprendente éxito del joven equipo inglés en Rusia que llegó a semifinales de un Mundial por primera vez desde Italia-1990.

Watch as fans in London’s Hyde Park leap into the air after England’s early goal against Croatia