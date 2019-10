Estados Unidos en masculino y Jamaica en femenino ganan los relevos 4x100 metros

Christian Coleman y Noah Lyles, campeones en el Mundial de atletismo en Catar-2019 en 100 y 200 metros respectivamente consiguieron sus segundos oros en esta edición, este sábado, tras la victoria de Estados Unidos en el relevo 4x100 metros, en el que también participó Justin Gatlin, subcampeón de 100 metros.

Las estrellas de la velocidad del 'Team USA' sobrevolaron la final (37.10) y lideraron un podio en el que Gran Bretaña (37.36) fue plata y Japón (37.43) bronce. Brasil se quedó en puertas del podio, con un cuarto lugar (37.72).

Jamaica gana en femenino

Jamaica jump for joy as they take the GOLD in the Women's 4x100m relay