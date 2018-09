Estados Unidos toma ventaja ante Europa en la Ryder Cup

Estados Unidos se colocó con una ventaja de 3-1 ante Europa en la Ryder Cup de golf tras los primeros partidos este viernes en la modalidad de fourball, en que solo la pareja norteamericana formada por Tiger Woods y Patrick Reed perdió ante Tommy Fleetwood y Francesco Molinari.

En la primera jornada del torneo entre Europa y Estados Unidos, en Saint Quentin en Yvelines, cerca de París, los estadounidenses se llegaron a poner con una ventaja de 3-0, con el español Jon Rahm perdiendo en su debut en la Ryder, asociado al inglés Justin Rose.

Pero el también inglés Fleetwood y el italiano Molinari ganaron el primer punto para Europa, tras darle la vuelta a su partido en los últimos hoyos, ganando tres consecutivos y tomando una ventaja insalvable de tres arriba en el 17.

Europa lograba su punto en la jornada de la mañana en la modalidad en que cada golfista juega con su bola y se van contando los hoyos ganados.

"Teníamos el control del partido, yendo dos arriba, pero no hicimos ningún birdie después. Hay que hacerlos en fourball. Lo hicimos al principio. Creo que cuatro en los nueve primeros hoyos, pero no en los nueve últimos", explicó Tiger Woods.

"No tengo que trabajar nada (de cara a los próximos días del torneo). Mi juego está bien", añadió el golfista de 42 años, ganador de 14 torneos majors.

MAL INICIO DE EUROPA

Dustin Johnson, número uno del ranking y ganador del US Open, junto a Rickie Fowler, segundo en el Masters de Augusta este año, habían dado el primer punto a Estados Unidos, barriendo por cuatro hoyos arriba a falta de dos, al norirlandés Rory McIlroy, ganador de cuatro majors, y al danés Thorbjorn Olesen.

.@RickieFowler is ROLLIN' at the #RyderCup