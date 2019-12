Usain Bolt gana su primera carrera individual del año

ATLETISMO

La estrella del atletismo mundial, el jamaicano Usain Bolt , corrió el sábado en Kingston su primera carrera individual del año, una serie eliminatoria de los 400 m, y se mostró satisfecho al ver que su preparación estaba dando los frutos deseados.



Ganador de seis medallas de oro olímpicas, Bolt ganó fácilmente su serie en el Foster Classic en Kingston, con un tiempo de 46 segundos 37/100, aunque lejos de su mejor marca personal de 45.28 de 2007.



"Mi condición física es buena, lo suficiente para tener éxito, creo que me entreno bien y mi entrenador está satisfecho con mi trabajo", dijo el recordista mundial de los 100 y 200 metros y del relevo de 4x100.



"Todavía necesito más carreras para estar en forma, porque no he corrido muchas competencias en los últimos dos años", reconoció.



En 2014, Bolt participó apenas en cuatro carreras, incluyendo la final del relevo 4x100 metros en los Juegos de la Commonwealth en Glasgow.



Por ahora, el astro de 28 años tiene previsto participar en dos etapas de la Liga Diamante, en los 100 metros en París el 4 de julio y 200 metros en Lausana cinco días después.



"Definitivamente, creo que voy a correr un poco más a nivel local, pero no estoy seguro. Todo depende de cómo va el entrenamiento, pero conociendo a Glen (Mills, su entrenador), creo que va a hacer que me haga un poco más carreras", aseguró.



Bolt había hecho su regreso a las pistas el 28 de febrero, al participar en un relevo 4x100m en Kingston.



Su principal objetivo esta temporada son los Campeonatos del Mundo en Pekín, del 22 al 30 de agosto, siete años después de dominar en las pruebas de velocidad en los Juegos Olímpicos en esa ciudad en 2008.