Venezuela tenía 'un súper arquero' lamenta el peruano Zambrano

Perú destacó el buen papel del portero de Venezuela, Wuilker Faríñez que fue clave para el 0-0 con el que empataron ambas selecciones en su debut en el Grupo A de la Copa América 2019, y sus jugadores aseguraron que buscarán un triunfo en su próximo duelo ante Bolivia.

"Fue un partido complicado, sabíamos que iba a ser difícil, Venezuela creció mucho, lamentablemente no pudimos conseguir los tres puntos, no fue fácil (...) Su arquero es un súper arquero, defendió mucho", dijo el defensa inca Carlos Zambrano.

"Faltó el gol (...) Ahora a pensar en Bolivia, esto ya pasó. Pero al menos hicimos un punto", consideró el zaguero central del FC Basilea.

