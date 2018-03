Venus Williams pisa fuerte en torneo de Miami

La estadounidense Venus Williams, octava favorita, continuó su paso firme por el torneo de tenis de Miami al vencer este domingo a la holandesa Kiki Bertens para avanzar a los octavos de finales.

Venus se repuso a un primer set adverso para doblegar a la europea en tres peleados parciales de 5-7, 6-3, 7-5.

She's done it! @VenusesWilliams battles through to the Round of 16 at the @MiamiOpen