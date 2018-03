Venus derrota a Serena en Indian Wells

Venus Williams derrotó este lunes a su hermana menor Serena por parciales de 6-3, 6-4 en la tercera ronda del Masters de Indian Wells, su primer triunfo en la rivalidad entre ambas desde 2014.

Fue el partido efectuado con más anticipación en el año desde que Venus, en ese entonces de 17 años, superó a Serena de 16 en la segunda ronda del Abierto de Australia de 1998.

Y jugaron en un lunes por la noche por primera ocasión desde la final de ese mismo Abierto el año pasado, cuando Serena ganó su título 23 de un Grand Slam a pesar de estar embarazada.

Venus cerró el encuentro de una hora y media con su segundo punto para partido, cuando una devolución de Serena con un golpe de derecha salió fuera.

Re-living this moment for a minute because... why not? #BNPPO18