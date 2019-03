Veraguas marca el camino en el Mayor; Chiriquí y Metro le siguen

Cinco victorias en cinco salidas, así marcha líder invicto la novena de Veraguas en el Campeonato Nacional Mayor de Béisbol, que este año fue dedicado a Carlos Guillermo McNulty y al profesor Euclides Quintero.

Los líderes son escoltados por Chiriquí y Panamá Metro, ambos con cuatro victorias y una derrota.

En su última presentación, Veraguas le ganó a Bocas del Toro 9 por 5, en partido que se jugó en el estadio Carlos Alvarado M.

El derecho Carlos Atencio se llevó la victoria, mientras que Geddy Guerra cargó con la derrota.

Otros juegos

En otros juegos, Chiriquí sumó su cuarto triunfo ante Occidente 10 por 0, en desafío disputado en el Kenny Serracín de David.

Panamá Metro le ganó a Colón 10-2, en el Rod Carew. El derecho Morales fue el ganador. Mientras Los Santos superó 12 por 2 a Darién en siete capítulos en el Olmedo Solé.

Herrera consiguió un importante triunfo ante Los Vaqueros del Oeste, 13 por 3, en siete capítulos, en el estadio Rico Cedeño.

Los Potros del Este le arrebataron un triunfo a Coclé 5-3.

Partidos para este miércoles 13 de marzo:

Los partidos serán a las 7:00 p.m. y comenzarán con Bocas del Toro vs. Darién en el estadio Omar Torrijos; luego Chiriquí vs. Los Santos, en el estadio Olmedo Solé; Veraguas vs. Chiriquí Occidente, en el estadio Kenny Serracín; Panamá Metro vs. Coclé, en el estadio de Miraflores; Panamá Este vs. Herrera, en el estadio Rico Cedeño a las 7:30 p.m., y Panamá Oeste vs. Colón, en el estadio Rod Carew.