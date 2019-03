Veraguas pierde el invicto; pero se mantiene de líder del béisbol mayor

Colón acabó con el invicto de Veraguas y lo venció 6 carreras a 5, pero los veragüenses se mantienen líder con marca de 7-1 en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Hay que darle crédito a Ramón Ramírez que trabajó con buen control, para anotarse el triunfo que se registró en el estadio Rod Carew. Cargó con la derrota el derecho Abraham Atencio.

Panamá Metro venció a la novena de Darién, 11-4, en el mismo escenario. Bocas del Toro derrotó a Herrera 10-4, en el Rico Cedeño de la ciudad de Chitré. Los Santos logró derrotar a Panamá Este 6 carreras a 2 en el Estadio Olmedo Solé.

Los Vaqueros de Panamá Oeste encontraron la senda de la victoria y le ganaron a Darién 7-4, en Chame. Coclé se impuso a Occidente 10 a cero en Miraflores.

Partidos para este domingo 17 de marzo:

Los partidos para este domingo 17 de marzo serán entre Panamá Metro y Chiriquí Occidente, en el estadio Glorias Deportivas Baruenses; Colón vs Coclé, en el estadio Remón Cantera; Darién vs Chiriquí, en el estadio Carlos Alvarado M.; Panamá Oeste vs Herrera, en el estadio Rico Cedeño y Los Santos vs Veraguas, en el estadio Omar Torrijos. Todos los partidos se inician a las 7:00 p.m.