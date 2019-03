Veraguas sigue por la senda del triunfo y se mantiene líder

Veraguas, la sorpresa de torneo, consiguió su sexto triunfo seguido al vencer a Chiriquí Occidente 8 carreras a 2 y amanece líder solitario del Nacional de Béisbol Mayor, dedicado a Carlos Guillermo McNulty y al profesor Euclides Quintero.

El ex grandes ligas Severino González se acreditó el sexo triunfo del equipo veragüense. Cargó con la derrota el derecho Dixon González.

Adolfo Reina, de 4-3, un cuadrangular conectado, 2 carreras anotadas, 2 remolcadas lideró la ofensiva de 12 incogibles por los ganadores, según comunicado de Fedebeis.

En otros resultados, Los Santos superó a Chiriquí 6 por 3 en el Olmedo Solé. Por los chiricanos, Carlos Calicho Ruiz bateó cuadrangular.

Coclé venció a Panamá Metro, 2-0 en el estadio de Miraflores de Penonomé.

El derecho Gustavo Gómez ayudó a Bocas del Toro a encontrar el camino de la victoria y ganarle a Darién por 10-1 en el Omar Torrijos de Santiago.

Herrera consiguió su cuarto triunfo ante Los Potros del Este, 3-2, en partido que se jugó en el estadio Rico Cedeño de Chitré.

Colón vino de atrás en el partido para dejar tendidos en el terreno de juegos, 6 por 5, arrebatándole un triunfo a Los Vaqueros de Panamá Oeste en el estadio Rod Carew, destaca el comunicado.

Partidos para este viernes 15 de marzo

Mañana, jueves 14 de marzo, será jornada de descanso y los partidos se reanudan este viernes 15 de marzo a partir de las 3:00 p.m. entre Occidente vs. Colón en el estadio nacional Rod Carew; seguido a las 7:30 p.m. Los Santos vs. Panamá Metro a partir de las 7:00 p.m.

Bocas del Toro vs. Coclé será en el estadio de Miraflores; Chiriquí vs Panamá Este en el estadio José De La Luz Thompson; Veraguas vs. Herrera en el estadio Rico Cedeño, y Darién vs. Panamá Oeste en el estadio Horacio Mena.