Wade se viste de héroe y los Heat vencen a los Warriors

El legendario escolta Dwyane Wade anotó un triple sobre la chicharra y los Miami Heat vencieron este miércoles 126-125 a los Golden State Warriors en la sorpresa de la jornada en la NBA.

A algunas semanas para su retirada, Wade, de 37 años, vivió una de sus mejores noches de la temporada contra los vigentes campeones: sumó 25 puntos y la canasta de la fecha para delirio de los aficionados.

"Hacía mucho tiempo que no anotaba un buzzer beater. Ha sido increíble", declaró incrédulo el tres veces campeón de la NBA.

