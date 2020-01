Wanchope renuncia a la dirección técnica de la selección de Costa Rica

PELEA CON SEGURIDAD EN PANAMá

Después del incidente de golpes que tuvo con un seguridad en el estadio Maracaná de Panamá, el técnico Paulo César Wanchope renunció a la dirección de la selección de fútbol mayor de Costa Rica, confirmó la federación de ese país.

En un breve comunicado, la Federación Costarricense de Fútbol confirmó que sostuvo una reunión con el técnico tras los hechos dados en la capital istmeña, durante la primera jornada de la eliminatoria Sub-23 para el Preolímpico, y este decidió dar un paso a un lado.

"Tras una cordial reunión entre Paulo César Wanchope con los federativos Jorge Hidalgo y Rodolfo Villalobos, el secretario general Rafael Vargas y el presidente de la Comisión de selecciones, Adrián Gutiérrez, el entrenador decidió dar un paso al costado y dejar la dirección técnica de la selección nacional", es parte de lo que informa la federación costarricense.

Además, se precisa que Wanchope se mostró agradecido por la oportunidad que se le dio de estar al frente del onceno tico.

Wanchope estaba en las gradas del estadio y cuando terminó el partido entre Panamá y Costa Rica, el técnico se dirigía al terreno cuando se produjo el incidente con el seguridad y se fueron a los golpes.

Este miércoles el entrenador dejó la ciudad de Panamá y a su llegada a tierras ticas no dio declaraciones; de forma inmediata se reunió con los directivos de la federación costarricense.

"No puedo ser tan soberbio de decir que no me equivoqué, como todo ser humano cometemos errores y acepto que cometí uno. Ofrezco mis disculpas a todo el pueblo de Panamá y Costa Rica, aprendo de esto y es muy duro. Aquí lo importante es velar por el interés de la Selección", fue lo que comentó Wanchope en conferencia de prensa en San José.

El ahora extécnico de la selección tica explicó que en el medio tiempo bajó al terreno por el mismo lugar para hablar con los jugadores y que incluso llegó hasta el camerino.

"En el medio tiempo ingresé a la cancha por ese mismo portón, no me hicieron ningún problema, incluso estuve en el camerino hablando con los muchachos, cuando el partido ya había terminado intenté acceder a la cancha por ese mismo sector. En eso viene el forcejeo, decido abrir el portón y ahí viene el empujón del guarda y la reacción mía de empujarlo, luego vino todo lo que ustedes vieron, desgraciadamente perdí la cabeza, pero nunca tuve intención de tocar al niño que estaba ahí", agregó Wanchope de acuerdo con un reporte del Diario Extra.

En lo que va del año este es el segundo técnico de la Concacaf que tiene que dejar una selección nacional por estar involucrado en agresiones.

A finales del mes pasado el mexicano Miguel Herrera fue cesado por la dirigencia de ese país luego de agredir a un periodista, un día después de ganar la Copa Oro en Estados Unidos.

Ahora fue Wanchope, quien tiene que dejar el puesto por una pelea.

Costa Rica se queda sin técnico y Jorge Hidalgo, presidente interino de la federación sostuvo que se tomarán unos días para valorar la situación y que no podía adelantar quién será el nuevo técnico, porque no lo saben.