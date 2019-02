Warriors vencen a Hornets con excelente aporte de Thompson y Cousins

Con excelente aporte de Klay Thompson y DeMarcus Cousins, los campeones Golden State Warriors vencieron este lunes en la NBA a los Charlotte Hornets con pizarra de 121-110.

Thompson anotó 26 puntos y Cousins se desbordó con 24 tantos y 11 rebotes, y los Warriors tomaron así una ventaja de juego y medio sobre los Denver Nuggets en la Conferencia Oeste.

Por los Warriors también se lució el astro Kevin Durant, que terminó con 20 puntos y siete rebotes.

Los Warriors, que perdieron frente a Houston el sábado, no han cedido en partidos consecutivos desde el 27 de diciembre.

El también astro Stephen Curry terminó por los campeones con 16 puntos, incluidos 4 encestes (12 tantos) de 14 disparos desde tres puntos.

Por los Hornets el máximo anotador del equipo fue Cody Zeller, con 28 cartones, pero el quinteto de Charlotte cayó por segundo partido seguidos.

Los Warriors dispararon para 50% de efectividad desde el campo y mantuvieron a los Hornets en 44%.

Los Warriors visitan el miércoles a los Miami Heat y los Hornets reciben ese mismo día a los Houston Rockets.

LAKERS DESPERDICIAN ACTUACIÓN DE LEBRON

Los Angeles Lakers desaprovecharon una excelente actuación de un 'triple-doble' del astro LeBron James y cayeron frente a los Memphis Grizzlies con marcador de 110-105.

LeBron terminó con 24 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, mientras que los Grizzlies sí sacaron provecho a los 30 tantos de Mike Conley y los 20 con 13 capturas del lituano Jonas Valanciunas.

Los Grizzlies le encajaron a los angelinos su cuarta derrota en los últimos cinco partidos y dañaron aún más las esperanzas de playoffs de los Lakers, que entraron al juego en décimo lugar de la Conferencia Oeste, fuera de la zona de playoffs.

Por el quinteto de Los Ángeles el mayor anotador fue Brandon Ingram, que lideró con 32 puntos mientras que Kyle Kuzman aportó 22 tantos.

El francés Joakim Noah terminó con 14 puntos y 12 rebotes, mientras que Avery Bradley anotó 15 tantos también para Memphis, que terminó con una racha adversa de cuatro derrotas seguidas.

