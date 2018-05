Warriors y Rockets cumplen y se citan en final de Conferencia Oeste

Warriors y Rockets cumplieron este martes con los pronósticos al ganar 4-1 sus respectivas series ante Pelicans y Jazz y se citaron en la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Golden State venció 113-104 a New Orleans mientras Houston derrotó a Utah 112-102.

Así, los vigentes campeones se medirán a los texanos, sus máximos rivales para ganar el título. No en vano, los Rockets terminaron la temporada regular con el mejor récord de la liga, tienen ventaja de campo y llegan con James Harden y Chris Paul a su máximo nivel.

Este martes, los Warriors sentenciaron el partido en el tercer cuarto con un parcial de 36-19 gracias a las excelentes actuaciones de sus cuatro All-Stars: Stephen Curry anotó 28 puntos, Kevin Durant 24, Klay Thompson 23 y Draymond Green finalizó la contienda con 19, 14 rebotes y nueve asistencias.

PAUL LIDERA A HOUSTON

Los Rockets se habían impuesto anteriormente 112-102 a los Utah Jazz, con un estelar Chris Paul, quien se convirtió en el primer jugador con 41 puntos y 10 asistencias sin ninguna pérdida en la historia de los playoffs.

