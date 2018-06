Warriors acarician el cetro de la NBA

Con 43 puntos de Kevin Durant, los Golden State Warriors derrotaron este miércoles a los Cleveland Cavaliers por 110-102 y se pusieron a una victoria de su tercer título de la NBA en cuatro temporadas, al quedar la final 3-0 a su favor.

Los Warriors amenazan ahora con barrer en la serie al mejor de siete partidos por primera vez desde que los San Antonio Spurs vencieron sin mancha la final de 2007, precisamente sobre los Cavs.

