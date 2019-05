Warriors ponen a Rockets al borde del abismo, Bucks a la final del Este

Con una canasta de Klay Thompson con cuatro segundos en el reloj, los Golden State Warriors vencieron este miércoles a los Houston Rockets 104-99 y se fueron arriba 3-2 en su semifinal del Oeste en la NBA, mientras que los Bucks vencieron a los Celtics y clasificaron a la final del Este.

El equipo que gana el Juego 5 termina avanzando a la siguiente ronda en un 82% de la veces.

El sexto partido de la serie entre Warriors y Rockets será este viernes en Houston, donde de ganar Golden State clasificaría a la final de la Conferencia Oeste frente al vencedor de la otra semifinal entre Portland y Denver, que favorece a los últimos por 3-2.

El astro Kevin Durant sufrió una distensión en la pantorrilla derecha en el tercer periodo y no volvió al encuentro. La lesión se dio con 2:11 por jugar en ese periodo, cuando saltó sobre el jugador de los Rockets Iman Shumpert.

Durant no pareció hacer contacto con Shumpert, pero, tras caer, dio unos pasos y luego se tocó la pierna derecha adolorido.

El astro anotador cojeó rumbo a la banca de los Rockets y luego de unos momentos, se fue directo a los vestidores de los Warriors en compañía de los doctores del equipo y del gerente general Bob Myers.

Durant tenía 22 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en 32 minutos al momento de sufrir la lesión.

Dubs captured the win with the help of some clutch buckets 🙌@verizon brings you the Game Rewind ⏪ pic.twitter.com/YK88ciUKU3