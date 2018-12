Wizards vencen a los Lakers de un LeBron sin combustible

Los Washington Wizards vencieron este domingo en la NBA a Los Ángeles Lakers de un LeBron James sin combustible al derrotarlos con amplio marcador de 128-110.

El verdugo del conjunto angelino fue el armador John Wall, quien se desbordó con 40 puntos y 14 asistencia.

En cambio, el quinteto californiano tuvo a un LeBron disminuido en marcador con apenas 13 puntos, un día después que lograra junto con su compañero Lonzo Ball un 'triple-doble' en una victoria sobre los Charlotte Hornets.

Los Wizards terminaron así una mala racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los Lakers abrieron el juego dominical con apenas 5 encestes de 19 intentos desde la pintura y 0 de 8 en triples, mientras que los Wizards llegaron a tener en ese tramo ventaja de 26-8. Terminaron el primer cuarto arriba 33-23.

En la primera mitad, Wall ya acumulaba 28 puntos, superando a los titulares de los Lakers.

Bradley Beal agregó 25 puntos y 12 rebotes por el quinteto de la capital, por el cual se lució Dekker con 20 tantos saliendo de la banca.

Por los Lakers Kentavious Caldwell-Pope anotó un récord de temporada de 25 puntos, 15 de ellos en el segundo parcial.

Washington se quedó sin su centro titular Dwight Howard, quien se sometió a una cirugía de espalda.

Los Lakers viajan ahora a Brooklyn para medirse el martes a los Nets y los Wizards ese mismo día ante los Hawks en Atlanta.

SIXERS DOMINAN

En Cleveland, el australiano Ben Simmons y el camerunés Joel Embiid unieron fuerzas para que los Filadelfia 76ers vencieran a los locales Cavaliers ampliamente 128-105.

El regresó del astro Jimmy Butler a los Sixers sacó lo mejor de sus compañeros Simmons y Embiid, quien tuvieron sendas actuaciones.

Simmons totalizó un ´triple-doble´ con 22 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias para su tercera hazaña de ese tipo de la temporada, mientas que Embiid anotó 24 tantos.

