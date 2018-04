Wolves pasan a 'playoffs'; Nuggets se van casa, en la última jornada

Después de 14 años de ausencia, los Timberwolves de Minnesota están en los playoffs. Y como no podía ser de otra forma, debieron esperar hasta el último día para lograrlo.

La temporada regular de la NBA bajó el miércoles su telón con la atención puesta en Minneapolis, donde los dueños de casa y los Nuggets de Denver protagonizaron un partido de vida o muerte por la última plaza para los playoffs.

El partido 82 tuvo para ambos equipos los ribetes propios de un séptimo partido de una serie, lo cual es lo adecuado para la transición de la fase regular a la postemporada.

Fue la primera vez desde 1997, y apenas la tercera desde que la NBA empezó con el actual formato de la postemporada en 1983, que dos equipos se midieron en el último día de la campaña en semejantes circunstancias.

Los Timberwolves siguen con vida, los Nuggets se van a casa. Con el aporte de 31 puntos de Jimmy Butler y los 26 puntos y 14 rebotes del dominicano Karl-Anthony Towns,

Minnesota superó 112-106 a Denver en tiempo extra. Los Wolves acabaron así con la sequía vigente más prolongada en la NBA sin clasificarse a los playoffs, remontándose a 2004.

También quedaron definidos los cruces en la Conferencia del Este. Toronto (1) enfrentará a Washington (8), Boston (2) lo hará con Milwaukee (7), Filadelfia (3) chocará con Miami (6) y Cleveland (4) con Indiana (5).

En el Oeste, Houston (1) se las verá con Minnesota (8), Golden State (2) con San Antonio (7). Los Rockets barrieron los cuatro partidos contra los Timberwolves, y los Warriors quedaron 3-1 ante los Spurs en la temporada.

Portland, que se afianzó en el tercer puesto de la conferencia tras ganar al Jazz en la última fecha, se medirá a Nueva Orleans (6) y Oklahoma City (4) abrirá los playoffs contra Utah, que cayó a la quinta plaza luego de su derrota.

ALGO INÉDITO PARA LEBRON

Cuesta escarbar algo que LeBron James no haya logrado en su carrera de 15 temporadas. Al jugar en la derrota de Cleveland ante Nueva York, el astro de los Cavaliers disputó todos los 82 partidos de la temporada regular. Quedó como líder de la NBA en minutos jugados, tiros de campo encestados y total de puntos esta temporada. Todo con 33 años de edad.

EL RÉCORD DE LOS 76ERS

Por primera vez desde 2001, Filadelfia figuró entre los tres mejores del Este. Un equipo que había sido sinónimo de derrotas en años recientes, los 76ers impusieron un récord por ganar.

Al prevalecer ante Milwaukee, los 76ers lograron su decimosexa victoria seguida, superando la racha más prolongada de triunfo al final de una temporada en la NBA.

🎶 This magic moment 🎶 @MarkelleF becomes the youngest player to ever record a triple-double. #HereTheyCome pic.twitter.com/llG7gsWHBp

MÁXIMO ANOTADOR

James Harden de Houston tiene amarrado el título de anotador. Será el primer jugador en repetir como máximo anotador de la liga desde que Kevin Durant, su ex compañero en Oklahoma City, lo ganó tres veces entre 2009-10 hasta 2011-12.

WARRIORS EN APUROS

Golden State perdió 10 de sus últimos 17 partidos. La temporada regular de los Warriors llegó a su fin el martes con una paliza sufrida a manos de Utah.

Klay Thompson no se inquieta, y está al tanto de las dudas que rodean a los actuales campeones — mermados por una plaga de lesiones, la más reciente dejando fuera a Stephen Curry (rodilla). “Queremos demostrarles que están equivocados”, dijo Thompson.

Check out all the best moments from last night's game! 🔊 #JBLxNBApic.twitter.com/9z4GiMlb9u