Wozniacki se clasifica a semifinales del Masters

La danesa Caroline Wozniacki, sexta jugadora mundial, sorprendió a la número uno, la rumana Simona Halep, en dos sets, 6-0 y 6-2, este miércoles en Singapur, convirtiéndose en la segunda jugadora que accede a las semifinales del Masters tras la checa Karolina Pliskova, clasificada el martes.

Wozniacki necesitaba que la ucraniana Elina Svitolina (N.4) lograra un set ante la francesa Caroline García (N.8) en el segundo partido del día. Eso ocurrió en la primera manga de su duelo, cuando Svitolina venció 7-6. Luego García remontó y terminó llevándose el partido ganando los siguientes sets por 6-3 y 7-5.

Wozniacki admitió haber quedado sorprendida por un triunfo tan contundente ante la actual número 1 del mundo.

