Yu Darvish pacta con Cachorros por 126 millones de dólares

El lanzador Yu Darvish y los Cachorros de Chicago pactaron un contrato por seis años y 126 millones de dólares, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo. La personal habló el sábado bajo la condición de no ser identificada porque no se había realizado un anuncio oficial.

El acuerdo se gestó menos de una semana antes que los Cachorros comiencen sus campos de entrenamiento. El derecho japonés de 31 años era uno de los mejores agentes libres disponibles en el mercado. Darvish terminó la temporada pasada con los Dodgers de Los Ángeles, a los que ayudó a eliminar a los Cachorros en los playoffs para alcanzar la Serie Mundial.

Se espera que el as reemplace en la rotación de Chicago a Jake Arrieta, quien se convirtió en agente libre después de cinco campañas con el equipo.