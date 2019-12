Real Madrid golea al Deportivo en el estreno de Zidane como técnico

GARETH BALE MARCó TRES GOLES

El francés Zinedine Zidane se estrenó como nuevo entrenador del Real Madrid con una victoria cómoda en casa ante el Deportivo de La Coruña (5-0), este sábado en la jornada 19 de la liga española, en la que el Barcelona se colocó líder provisional tras golear 4-0 al Granada, con un 'triplete' de Lionel Messi.

El francés Karim Benzema abrió y cerró la goleada del Real Madrid, con goles en los minutos 15 y 90, mientras que los otros tres tantos fueron firmados por el galés Gareth Bale (23, 49, 63).

El Santiago Bernabeu recibió con una gran ovación a su nuevo técnico y Zidane les respondió guiando al equipo blanco a la victoria, apenas cinco días después de haber sustituido en el puesto a Rafael Benítez.

El esperado "efecto Zidane" no se ha hecho esperar y el Real Madrid consiguió su primer triunfo de 2016, después del empate 2-2 del pasado fin de semana en Valencia.

En la clasificación, el equipo merengue sigue tercero, pero ahora con 40 puntos, a uno del Atlético de Madrid, segundo y que visita este domingo al Celta de Vigo (5).

Zidane confió como se esperaba en el 'tridente' BBC (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo) y dos de sus integrantes le regalaron la primera goleada.

Por detrás, en el medio del campo, Zidane optó por Isco para el once titular en lugar del colombiano James Rodríguez, al que dio entrada, como reemplazo del jugador andaluz, mediada la segunda parte.

"Estoy contento con el primer partido y con los cuatro días de entrenamiento. Lo que más me ha gustado es la actitud sobre todo, creo que ganar 5-0 no es fácil. La actitud de todos, de los que han jugado y de los que no", comentó Zidane reportó el diario Marca.