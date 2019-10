Zimmerman fuera y Altidore en duda para el EU-Cuba

El defensor de Los Angeles FC, Walker Zimmerman, quedó fuera de la convocatoria de Estados Unidos para el partido del viernes contra Cuba por la Liga de Naciones de Concacaf, mientras que el delantero del Toronto FC, Jozy Altidore, está en duda, señaló este lunes US Soccer.

Zimmerman se lesionó en el minuto 66 en la victoria 3-1 sobre los Colorado Rapids, que dejó a LAFC con 72 puntos en la temporada regular tras 34 partidos, un récord de la Major League Soccer (MLS).

"Gracias a todos por sus pensamientos y oraciones. Me siento bien", tuiteó Zimmerman el lunes. "Estoy muy feliz de ser parte de esta familia y parte de la historia".

El defensa Miles Robinson (Atlanta United), será el reemplazo de Zimmerman para los partidos contra Cuba y Canadá, en Toronto el 15 de octubre. Robinson se había unido al escuadrón estadounidense Sub-23 esta semana.

A few more arrivals into camp ahead of this afternoon's first training session.

👋 Welcome guys. Let's get going!

🤙🇺🇸⚽️ pic.twitter.com/rQtdfaFQ5y