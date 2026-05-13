Aaron Boone confirma la titularidad de José Caballero en el campocorto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico de los Bombaderos del Bronx destacó el trabajo que ha hecho el panameño en el inicio de temporada y espera su pronta recuperación.

El director de los Yankees, Aaron Boone, confirmó que José Caballero retomará su puesto como campocorto titular una vez que supere la fractura en el dedo medio de la mano derecha que lo mantiene en la lista de lesionados.

“Sí, ha jugado tan bien como cualquiera. Así que sí, esa sería mi expectativa”, expresó Boone, en referencia a la titularidad del santeño.

Boone explicó que la decisión del equipo fue no arriesgar al panameño, aunque dejó claro que este quería seguir jugando.

“No queríamos arriesgarnos a que se agravara y tuviera que lidiar con la lesión durante todo el verano”, expresó Boone, quien comentó su confianza en su pronta recuperación.

“Tiene una pequeña fractura. Los tendones y ligamentos están bien. Así que no creemos que vaya a estar mucho tiempo”, agregó.

Aaron Boone (izquierda) dirige a los Yankees desde 2018. EFE

Por su parte, Caballero expresó que su idea es volver pronto al campo y apoyar a su equipo, además de manifestar su sentir al conocer las declaraciones de Boone.

“Bueno, no lo sabía, pero significa mucho. Quiero estar ahí. Quiero ayudar al equipo. Quiero ser parte de él y contribuir a conseguir victorias y seguir adelante”, dijo Caballero, quien llegó el año pasado al equipo procedente de los Rays de Tampa Bay.

“10 días, ese es el máximo que tomaré. Me sorprende que haya sido una fractura”, agregó.

En la presente campaña, el panameño promedia .259, con cuatro cuadrangulares y 13 carreras remolcadas.

José Caballero y Anthony Volpe comparten risas; el panameño, siempre solidario, ha respaldado con madurez el regreso del joven torpedero al rol titular de los Yankees.

Anthony Volpe, quien será llamado como reemplazo durante la ausencia de Caballero, también compartió su entusiasmo por regresar al equipo.

“Sí, estoy súper emocionado. Se siente bien estar de vuelta. Se siente bien ver a todos y estoy listo para empezar”, expresó.

Esta sería la cuarta campaña de Volpe con los Yankees desde que debutó en 2023. En este periodo, el pelotero, de 24 años, tiene un promedio de .222, con 52 cuadrangulares y 192 carreras producidas en 153 partidos.