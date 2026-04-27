Panamá, 27 de abril del 2026

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    MLB

    Aaron Boone respalda a José Caballero en medio de su repunte ofensivo

    Boone destacó el nivel del panameño ante el posible regreso de Anthony Volpe.

    Guillermo Pineda G.
    Aaron Boone respalda a José Caballero en medio de su repunte ofensivo
    Aaron Boone resaltó la agresividad José Caballero para intentar robarse la tercera base dos veces este sábado en Houston. Archivo

    El manager de los New York Yankees, Aaron Boone, respaldó este domingo el momento que vive el panameño José Caballero, en medio de un escenario que incluye el regreso de Anthony Volpe.

    “Está jugando a un nivel realmente alto”, afirmó Boone al referirse a Caballero, quien ha ocupado espacios importantes en la alineación durante la ausencia de Volpe.

    “Ha ganado muchas oportunidades (de embasarse) y ha sido parte de que estemos ganando muchos juegos”, agregó.

    El panameño ha respondido con resultados. En los últimos 14 partidos ha sido uno de los bates más consistentes del equipo, incluyendo una actuación de 5-3 el sábado y cuadrangulares en juegos consecutivos. En ese mismo tramo, también ha aportado cinco bases robadas, manteniendo su perfil como una amenaza constante en las bases.

    Ese rendimiento reciente se alinea con una tendencia más amplia. Desde el 13 de abril, Caballero suma seis robos, 18 imparables y elevó su promedio de .167 a .271. En la temporada acumula tres dobles, tres jonrones y 10 carreras empujadas en 27 partidos.

    Boone atribuyó el repunte a un ajuste en el enfoque ofensivo.

    “Está jugando su juego. Es un out difícil, especialmente en la parte baja del lineup”, explicó. “Habrá momentos en que luchas y otros en los que te enciendes, pero en balance ha hecho un muy buen trabajo”.

    También agregó que la clave ha sido simplificar su mecánica y reducir la presión en el plato, luego de un inicio lento en la campaña.

    En las bases, su agresividad se ha mantenido intacta. Intentó dos robos de tercera base en la jornada del sábado, ambos sin éxito, decisiones que Boone respaldó.

    El director valoró la iniciativa del panameño, quien ha construido su impacto precisamente a partir de ese estilo de juego.

    El contexto competitivo añade otro elemento. Volpe, reactivado el 13 de abril, ha tenido un sólido arranque tras su regreso, bateando para .308 con un jonrón y tres carreras impulsadas en ocho partidos, luego de una temporada 2025 en la que registró promedio de .212 y 19 errores.

    Por ahora, Boone evitó proyectar cómo se distribuirán los roles con ambos jugadores disponibles, dejando la decisión para más adelante.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


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