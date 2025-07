Aaron Judge rompe récord de Mark McGwire y llega a 350 jonrones en derrota de los Yankees

Aaron Judge conectó este sábado su jonrón número 350 en las Grandes Ligas, consolidando su nombre en la historia como el jugador que más rápido ha alcanzado esa cifra, pero su batazo no fue suficiente para evitar la derrota de los Yankees, que cayeron 5-2 ante los Cachorros de Chicago en Nueva York.

Judge disparó un cuadrangular de dos carreras en la novena entrada ante Brad Keller, su 35º de la temporada, y lo hizo en apenas su juego número 1088, superando por amplio margen el récord anterior de Mark McGwire, quien necesitó 1280 encuentros para llegar a esa misma cifra. Sin embargo, el toletero neoyorquino restó importancia al hito en medio de la derrota.

“Para ser honesto, no tengo mucho que decir”, respondió Judge cuando se le preguntó por el récord y el tiempo para obtenerlo. “Hubiera sido grandioso si hubiéramos ganado hoy. Pero he estado rodeado de grandes compañeros durante todos estos años. Ellos me han puesto en posición de rendir al máximo. Esto también es un reconocimiento para todos ellos”.

La historia del juego, sin embargo, la escribieron los lanzadores de los Cubs, en especial Matthew Boyd. El zurdo brilló con ocho entradas en blanco, en las que permitió apenas cuatro hits, ponchó a seis y no otorgó boletos. Boyd (10-3) dominó de principio a fin y se llevó su cuarta apertura consecutiva con victoria, además de sumar su quinta decisión seguida ganada.

Boyd lanzó 62 de sus 85 lanzamientos en la zona de strike. Por el lado de los Yankees, Max Fried volvió a tener problemas con una ampolla en su mano de lanzar y solo pudo mantenerse tres episodios en el montículo. El zurdo permitió seis imparables, tres carreras limpias y tres bases por bolas. Lanzó solo 39 strikes en 73 lanzamientos antes de ser sustituido.

Chicago tomó el control del encuentro temprano y no lo soltó. Daniel Palencia consiguió los dos últimos outs para apuntarse su 11º salvamento en 12 oportunidades.

La derrota cortó la racha de cinco victorias consecutivas de los Yankees, que acumulan 53 victorias en 95 partidos.