Aaron Judge sale de mala racha y Yankees dejan tendido a los Rays

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Aaron Judge rompió su peor sequía remolcadora con un jonrón decisivo en la novena entrada ante Tampa Bay.

Con un batazo que hizo estallar el Yankee Stadium, Aaron Judge puso fin a la peor sequía productiva de su carrera y le dio un dramático triunfo a los New York Yankees por 2-0 sobre los Tampa Bay Rays este domingo.

El capitán de los Yankees desapareció la pelota en la parte baja de la novena entrada con un cuadrangular de dos carreras ante Kevin Kelly, para dejar tendidos en el terreno a los Rays y cortar una racha personal de 11 partidos consecutivos sin remolcar carreras.

El duelo en el Bronx estuvo marcado por el dominio absoluto de los lanzadores abridores. Ryan Weathers trabajó siete entradas impecables por Nueva York, mientras que Drew Rasmussen respondió con otra sólida presentación de siete episodios sin permitir anotaciones para Tampa Bay.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba a entradas extras, la defensa de los Yankees apareció en el momento clave. En la parte alta de la octava, con dos outs, Oliver Dunn estaba en segunda y el dominicano Junior Caminero en primera, cuando Ryan Vilade conectó un sencillo al jardín izquierdo.

Sin embargo, Cody Bellinger ejecutó un tiro preciso hacia la antesala y sorprendió a Caminero intentando avanzar. Ryan McMahon completó el tercer out justo antes de que Dunn pudiera pisar el plato, preservando el empate sin carreras.

Esa jugada terminó siendo determinante.

En la novena, Kevin Kelly otorgó boleto a Trent Grisham para abrir la tanda ofensiva y luego Judge castigó el primer lanzamiento que vio, una sinker pegada adentro, enviándola hacia el jardín derecho para decretar el triunfo neoyorquino.

La victoria representó además el primer triunfo de los Yankees en cinco enfrentamientos esta temporada frente a su rival divisional de la Liga Americana Este.

Por su parte, el panameño José Caballero se fue en blanco en tres turnos oficiales y vio caer su promedio ofensivo a .261.

Caballero, quien regresó el viernes de la lista de lesionados con una actuación de 4-2, disputó este domingo su partido número 43 de la temporada.