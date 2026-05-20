Panamá, 20 de mayo del 2026

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    NFL

    Aaron Rodgers anuncia que se retirará de la NFL a final de temporada

    El mariscal confirmó que la temporada 2026 será la última de su carrera, cerrando así una trayectoria de 22 campañas en el fútbol americano profesional.

    EFE
    Aaron Rodgers anuncia que se retirará de la NFL a final de temporada
    Rodgers fue campeón del Super Bowl XLV con los Green Bay Packers, y tuvo un paso breve por los New York Jets. Foto: Pittsburgh Steelers

    El mariscal de campo Aaron Rodgers, de 42 años, anunció este miércoles que disputará su última temporada con los Pittsburgh Steelers y se retirará de la NFL: “Esto es todo”.

    “Sí, esto es todo”, respondió Rodgers en una rueda de prensa ante las preguntas sobre si la próxima temporada sería su última como jugador profesional en los Pittsburgh Steelers de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).

    Rodgers, nacido en 1983 en Chico (California), disputará su vigesimosegunda temporada en la NFL y su segunda con los Steelers después de firmar la semana pasada su renovación para esta temporada, en la que cobrará unos 25 millones de dólares.

    El mariscal de campo de los Steelers se reencontrará este curso con el técnico Mike McCarthy, que le entrenó durante trece temporadas con los Green Bay Packers.

    “Es cerrar el círculo”, dijo Rodgers, cuatro veces MVP de la NFL, además de mejor jugador y campeón de la Super Bowl XLV con los Packers.

    En junio de 2025, el estadounidense firmó un contrato de un año con los Steelers y dejó caer que ese curso seguramente sería su último, pero, tras varias reuniones tanto con el director general de la franquicia de Pittsburgh, Omar Khan, como con McCarthy y la esposa del jugador, Rodgers decidió seguir un año más.

    EFE

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