Abdiel Ayarza vuelve al fútbol peruano con Los Chankas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El mediocampista panameño Abdiel Ayarza llegó a Los Chankas, club que hizo oficial su fichaje para toda la temporada 2026. El volante regresa al fútbol peruano, una liga donde ya dejó huella tras su paso en Cienciano y Cusco FC.

Ayarza, de 33 años, firma con el club peruano después de un año complicado en Bolivia con The Strongest. Allí inició el ciclo 2024 como pieza clave en la primera línea de volantes, pero su continuidad se vio truncada por una lesión que requirió cirugía. Reapareció a mediados de 2025, pero posteriormente ambas partes acordaron rescindir su contrato.

Pese a ese difícil periodo, Los Chankas valoraron su jerarquía, experiencia y liderazgo dentro del campo. El club destacó que su llegada responde a la necesidad de sumar “un jugador con fuerza, visión y entrega, que dejará el alma en cada jugada para defender nuestros colores”.

🔴🟠🟡 ¡𝐋𝐎𝐒 𝐌𝐄𝐉𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐇𝐎𝐘!



⚽ Los Chankas 𝟯 - 𝟭 Universitario



¡𝑱𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝑺𝒐𝒎𝒐𝒔 𝑴𝒂́𝒔 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒕𝒆𝒔! 🤟#ＣＨＡＮＫＡＳＬＩＧＡ１#ＳＯＭＯＳＧＵＥＲＲＥＲＯＳ pic.twitter.com/izphvOqiaV — Los Chankas (@LosChankas) November 23, 2025

Con amplia experiencia internacional con la selección de Panamá y un recorrido exitoso en el fútbol peruano, Ayarza se convierte en una apuesta sólida para reforzar el mediocampo del conjunto.