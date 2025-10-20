Academia Interamericana derrota a la ISP y se corona campeona de la Liga123

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Fighting Owls de la Academia Interamericana se coronaron campeones de la Liga123 en la categoría Sub-8 este domingo, tras derrotar a los Dolphins de la International School of Panama por 8-1. De esa forma, cumplieron con la expectativa y la condición de favoritos que fueron construyendo partido a partido a lo largo de la temporada. El cotejo se celebró en el Geely Field de Yappy Park.

Los Dolphins, sin embargo, no se la pusieron fácil y sorprendieron al adelantarse apenas a los 26 segundos del pitazo inicial. Su arma letal, Giorgios Tzortzakis, fue el autor del gol.

La ISP ejerció una presión alta que mantuvo a los Fighting Owls lejos de su área chica durante gran parte del primer tiempo. El receso de hidratación fue clave para que la AIP retomara la concentración y el enfoque.

El empate llegó al minuto 16 por medio de un golazo de tiro libre de Manuel Chiquilani, especialista a balón parado de los Fighting Owls. Ese gol permitió que la Academia Interamericana se metiera de lleno en el partido. Lo que vino después fue una tormenta.

Un minuto después, en el minuto 17, Juan Ramón Moses Díaz anotó su primer tanto de la mañana para darle la ventaja a los Owls.

En el minuto 20, poco antes del cierre del primer tiempo, Matías Nuessgen marcó el tercero y en un abrir y cerrar de ojos la AIP tomó ventaja 3-1.

El complemento fue un vendaval de goles de los Fighting Owls. Moses Díaz marcó su segundo y tercer tanto rápidamente, en los minutos 22 y 25. A ellos se sumaron los goles de Emmanuel González, un segundo de Nuessgen, y el último de Vicente Lara, que selló el campeonato y desató la alegría en jugadores y fanáticos.

La Academia Interamericana cerró con broche de oro una temporada perfecta, ganando sus ocho partidos, con 77 goles a favor y solo cinco en contra.

A primera hora, los Brader Raiders se quedaron con el tercer puesto, venciendo 4-1 a los Eagles de El Colegio de Panamá. Mateo Cohen anotó tres goles y Santiago Batista añadió otro.

Premios individuales

En la ceremonia de clausura, además de los trofeos y medallas, se reconoció a los ganadores individuales del torneo:

Goleador del campeonato: Juan Ramón Moses Díaz (AIP) – 20 goles

Jugador más valioso de la final: Juan Ramón Moses Díaz (AIP) – 3 goles y 1 asistencia

Mejor jugador extranjero: Giorgios Tzortzakis (ISP)

Mejor jugador joven: Alfredo Luciani (Colegio Brader)

Mejor delegado: Aníbal Ortega (Colegio Brader)

Mejor portero: Agustín De Roux (AIP)

Mejor defensa: Emmanuel González (AIP)

Mejor mediocampo: Juan Ramón Moses Díaz (AIP)

Mejor delantero: Giorgios Tzortzakis (ISP)

Mejor entrenador: Francisco Portillo (AIP)

Jugador más valioso de la temporada: Juan Ramón Moses Díaz (AIP)