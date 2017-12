Se opone a aceptar normas para mujeres y perderá sus títulos de ajedrez

La doble campeona del mundo de ajedrez, la ucraniana Anna Muzychuk, perderá en las próximas horas sus títulos porque decidió no viajar a Arabia Saudita para participar en el Campeonato Mundial por una cuestión que ella calificó de "principios".

“En pocos días voy a perder mis dos títulos mundiales, uno a uno. Solo porque he decidido no ir a Arabia Saudita, por no jugar con las reglas de otros, por no llevar abaya, por no tener que ir acompañada cuando estoy en la calle, y en resumen por no sentirme una criatura secundaria”, fue lo que comentó la campeona en su cuenta de Facebook.

El diario español Mundo Deportivo reportó que su hermana, Mariya, tampoco tomará parte de la competición que se desarrolla del 26 al 30 de diciembre en tierras sauditas y que de igual forma ya había renunciado previamente a un torneo en Irán.

Anna sí fue a Irán este año y cumplió con el uso del hiyab; según la cadena española RTVE tener que volver a cumplir estos requisitos en un mismo año fue lo que “ha colmado la paciencia de la ucraniana”.

De acuerdo con los reportes de medios españoles, la organización permitió que las damas pudieran jugar sin usar el velos islámico ( hiyab), pero que tenían que cumplir con el resto de la vestimenta, "traje pantalón azul marino o negro y blusa blanca de cuello alto”.

Lo que sí es seguro es que las hermanas Muzychuk regresarán en una próxima competencia y Anna a recuperar su hegemonía.