Acodeco refuerza controles a agencias de viajes en el marco del Mundial 2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó este martes 31 de diciembre que mañana, viernes 2 de enero, hará público un listado de las agencias de viajes constituidas y registradas en la República de Panamá, como parte de sus acciones para proteger a los consumidores ante la creciente oferta de paquetes vinculados a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según explicó la entidad, la publicación del listado busca ofrecer a los usuarios una referencia clara sobre cuáles empresas cumplen con los requisitos legales para operar en el país, especialmente en un momento en el que comienzan a multiplicarse las promociones relacionadas con viajes, hospedajes y entradas para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Acodeco lo hace con la finalidad de proteger los derechos de los consumidores, en especial para aquellas ofertas o promociones relacionadas al Mundial de la FIFA 2026”, indicó la institución en su comunicado. En ese mismo pronunciamiento, exhortó a los agentes económicos o asociaciones interesadas en formar parte del listado a manifestar formalmente su intención y a acreditar su condición de agencia de viajes mediante la documentación correspondiente.

Recta final de la fase 3

Aunque el comunicado de Acodeco no guarda relación directa con la venta de boletos, su publicación se produce en una etapa clave para los aficionados panameños que planean asistir al Mundial.

El próximo martes 13 de enero concluye la tercera fase de venta de entradas, que inició el 11 de diciembre y se desarrolla bajo el sistema de sorteo aleatorio establecido por la FIFA.

De acuerdo con el organismo rector del fútbol mundial, el momento en que los aficionados se registren no influye en sus probabilidades de resultar seleccionados. Los interesados deben contar con un FIFA ID, iniciar sesión y registrarse para esta fase, incluso si ya participaron en instancias anteriores. Quienes no tengan una cuenta deben crearla previamente en FIFA.com/tickets.

En esta etapa, los solicitantes pueden elegir los partidos, las categorías y la cantidad de boletos por encuentro, respetando las limitaciones por unidad familiar. La FIFA detalló que los aficionados cuyas solicitudes sean aceptadas, total o parcialmente, recibirán un correo electrónico de confirmación y que el cobro de los boletos se realizará automáticamente en febrero.

Para el público panameño, el interés por asegurar entradas también está marcado por el escenario deportivo planteado para la selección nacional, ubicada en un grupo junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.