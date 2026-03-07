Panamá, 07 de marzo del 2026

    Fútbol y cultura popular

    Actor de Ted Lasso prueba suerte en el fútbol profesional

    Cristo Fernández, actor que interpreta a Dani Rojas en Ted Lasso, vuelve a perseguir su sueño futbolístico y prueba suerte con clubes profesionales en Estados Unidos.

    Jaime Heilbron
    Cristo Fernández, quien interpreta a Dani Rojas en la galardonada serie de televisión Ted Lasso, está cerca de firmar un contrato de fútbol profesional con un equipo estadounidense. Tomada de X: @TouchlineX.

    Cuando Ted Lasso apareció en nuestras pantallas en agosto de 2020, en plena pandemia de Covid-19, a través de la plataforma digital Apple TV, fue como una bocanada de aire fresco.

    La serie, que sigue la trayectoria de un técnico estadounidense de fútbol americano contratado por el Richmond AFC, un equipo de fútbol de la Premier League inglesa, fue un rayo de luz y esperanza durante uno de los períodos de mayor incertidumbre del siglo XXI.

    Ted Lasso muestra, a través de sus diálogos, la interacción entre los personajes y los mensajes dentro de cada episodio —como el afiche de “Believe” en la entrada a la oficina del cuerpo técnico— que el viejo refrán de “al mal tiempo, buena cara” puede funcionar con frecuencia.

    En un mundo donde la televisión actual está llena de toxicidad y negatividad, el mensaje optimista y esperanzador de Ted Lasso se convirtió en una alternativa bienvenida.

    Uno de los personajes que mejor representa ese tono de optimismo y amor por la vida es Dani Rojas, interpretado por el actor mexicano Cristo Fernández.

    El personaje es un futbolista mexicano que llega al Richmond y contagia al cuerpo técnico, a sus compañeros, a los administradores del club y a los televidentes con su energía y alegría por el fútbol y la vida, inmortalizado por su mantra “football is life” o “el fútbol es vida”.

    Bueno, en estos días nos hemos enterado de que a veces la cuarta pared sí se rompe de verdad, y que lo que uno vocifera puede convertirse en realidad.

    Antes de ser actor, Cristo Fernández era futbolista.

    Nacido en Guadalajara, a los 15 años se unió al Club Deportivo Estudiantes Tecos de su ciudad natal.

    Una lesión de rodilla lo alejó de las canchas, en ese momento aparentemente de forma permanente, y Fernández incursionó en la actuación, donde ha tenido éxito, siendo Dani Rojas su rol más icónico hasta ahora.

    En los últimos días ha circulado en redes sociales que Fernández ha estado entrenando con distintos equipos del fútbol profesional de Estados Unidos.

    El actor ha participado en fogueos con el Chicago Fire II, equipo reserva del Chicago Fire de la MLS, incluso anotando un gol en un partido amistoso.

    Además, también está entrenando con el El Paso Locomotive FC de la USL, la segunda división estadounidense, club que podría tomar una decisión sobre si ofrecerle un contrato profesional a tiempo completo.

    Los momentos que vive actualmente Cristo Fernández reflejan que nunca es tarde para soñar ni para perseguir los deseos más profundos que cada persona lleva dentro.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


