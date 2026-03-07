Actor de Ted Lasso prueba suerte en el fútbol profesional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cristo Fernández, actor que interpreta a Dani Rojas en Ted Lasso, vuelve a perseguir su sueño futbolístico y prueba suerte con clubes profesionales en Estados Unidos.

Cuando Ted Lasso apareció en nuestras pantallas en agosto de 2020, en plena pandemia de Covid-19, a través de la plataforma digital Apple TV, fue como una bocanada de aire fresco.

“To believe in yourself, to believe in one another, that’s fundamental to being alive. If you can do that, if you can truly do that, can’t nobody rip that apart.” @TedLasso



Teams are not just built on skills and talent, they’re built on the foundation of belief and trust. pic.twitter.com/V8JVPcJ6Jj — The Winning Difference (@thewinningdiff1) October 27, 2023

La serie, que sigue la trayectoria de un técnico estadounidense de fútbol americano contratado por el Richmond AFC, un equipo de fútbol de la Premier League inglesa, fue un rayo de luz y esperanza durante uno de los períodos de mayor incertidumbre del siglo XXI.

Ted Lasso muestra, a través de sus diálogos, la interacción entre los personajes y los mensajes dentro de cada episodio —como el afiche de “Believe” en la entrada a la oficina del cuerpo técnico— que el viejo refrán de “al mal tiempo, buena cara” puede funcionar con frecuencia.

Shortstop Chris Hacopian said in a nod to Jason Sudeikis’s Ted Lasso character, 'Believe' signs hang in the Terps' locker room.



Each player taps the sign on their way out, just like in the show. pic.twitter.com/6kmLYFHXiW — Michael Howes (@Mikephowes) April 10, 2025

En un mundo donde la televisión actual está llena de toxicidad y negatividad, el mensaje optimista y esperanzador de Ted Lasso se convirtió en una alternativa bienvenida.

Uno de los personajes que mejor representa ese tono de optimismo y amor por la vida es Dani Rojas, interpretado por el actor mexicano Cristo Fernández.

El personaje es un futbolista mexicano que llega al Richmond y contagia al cuerpo técnico, a sus compañeros, a los administradores del club y a los televidentes con su energía y alegría por el fútbol y la vida, inmortalizado por su mantra “football is life” o “el fútbol es vida”.

Bueno, en estos días nos hemos enterado de que a veces la cuarta pared sí se rompe de verdad, y que lo que uno vocifera puede convertirse en realidad.

Antes de ser actor, Cristo Fernández era futbolista.

‘TED LASSO’ star Cristo Fernandez has been training with an American pro soccer team.



The club are expected to make a decision on a professional contract for him this week. pic.twitter.com/HDdC42eFbF — News on X (@GlobalNewsOnX) March 5, 2026

Nacido en Guadalajara, a los 15 años se unió al Club Deportivo Estudiantes Tecos de su ciudad natal.

Una lesión de rodilla lo alejó de las canchas, en ese momento aparentemente de forma permanente, y Fernández incursionó en la actuación, donde ha tenido éxito, siendo Dani Rojas su rol más icónico hasta ahora.

En los últimos días ha circulado en redes sociales que Fernández ha estado entrenando con distintos equipos del fútbol profesional de Estados Unidos.

👀 ¡Los rumores eran ciertos! Cristo Fernández 🇲🇽, recordado por su personaje de Dani Rojas en la serie Ted Lasso, en una prueba con Chicago Fire II.



👀🔜 Su personaje podría convertirse en realidad, ya que se encuentra en período de pruebas con El Paso Locomotive, del USL… pic.twitter.com/FSPBrXI4ot — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) March 5, 2026

El actor ha participado en fogueos con el Chicago Fire II, equipo reserva del Chicago Fire de la MLS, incluso anotando un gol en un partido amistoso.

Además, también está entrenando con el El Paso Locomotive FC de la USL, la segunda división estadounidense, club que podría tomar una decisión sobre si ofrecerle un contrato profesional a tiempo completo.

35-year-old Cristo Fernández, aka Dani Rojas from Ted Lasso, is trialing at USL Championship side El Paso Locomotive FC.



It was also reported that he logged time with Chicago Fire II a few weeks ago and even scored in a win over USL League One outfit Forward Madison FC. pic.twitter.com/WmAzFBd0AM — USMNT Only (@usmntonly) March 3, 2026

Los momentos que vive actualmente Cristo Fernández reflejan que nunca es tarde para soñar ni para perseguir los deseos más profundos que cada persona lleva dentro.