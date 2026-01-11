Panamá, 11 de enero del 2026

    Liga MX

    Adalberto Carrasquilla anota, pero Pumas empata con Querétaro en el inicio de la Liga MX

    EFE
    Carrasquilla celebra con sus compañeros durante el partido correspondiente a la jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, entre los Pumas de la UNAM y los Gallos Blancos del Querétaro, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Facebook/Pumas MX

    El panameño Adalberto Carrasquilla anotó un gol este domingo, pero fue insuficiente para los Pumas UNAM, que empataron 1-1 con el Querétaro en el torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

    En otro partido de la primera jornada, Carrasquilla puso delante a los universitarios y el argentino Mateo Coronel rescató la igualada para los Gallos.

    Los Pumas fueron mejores en el primer tiempo en el que trataron de ahogar a su rival en el Estadio Universitario de la Ciudad de México, a 2.240 metros de altitud, pero crearon pocas oportunidades de gol, pese a tener la posesión 68-32 a su favor.

    En la segunda parte, los locales salieron a hacer daño y en el minuto 49 tomaron ventaja con un gol de Carrasquilla, de derecha desde fuera del área.

    El chileno Esteban González, entrenador de los Gallos hizo cambios y pronto su equipo comenzó a pisar el área rival. En el 71 empató con un golpe de derecha de Coronel, con asistencia del senegalés Jean Unjanque.

    Luego de que Coronel dejó ir su segundo gol, en el 80; los Pumas buscaron recuperar la ventaja, mas se encontraron con un Querétaro respondón, que cerró mejor.

    EFE

    Agencia de noticias

